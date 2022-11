Potrebbe tenersi già questa settimana la giornata di protesta degli studenti del Parentucelli-Arzelà che stanno già raccogliendo firme per sollecitare una pronta risoluzione del problema riscaldamenti. Per motivi economici infatti la Provincia della Spezia, responsabile dell’istituto, non è più in grado di garantire un clima adeguato al periodo invernale all’edificio frequentato ogni giorno da 1.400 studenti delle superiori e altri 200 delle elementari. La questione è già stata affrontata con la dirigenza e nei prossimi giorni potrebbe sfociare in una mobilitazione.

L’articolo Studenti al freddo e pronti a protestare proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com