Suprematisti incitavano a commettere stragi attraverso un gruppo telegram: tre giovani arrestati, due sono genovesi

Genova. La Digos di Genova e la polizia postale, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, sta eseguendo tre misure cautelari (due in carcere e una ai domiciliari) nei confronti di altrettanti giovani accusati di far parte di un gruppo Telegram che aveva tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi nonché di apologia di gravi crimini anche di tipo terroristico (come omicidi e stragi) oltre che di diffusione di materiale pedopornografico.

I due giovani arrestati sono genovesi, ma non sarebbero noto negli ambienti di estrema destra. Il terzo giovane destinatario di misura cautelare risiede invece in provincia di Salerno. Tra gli indagati ci sono anche dei minorenni

