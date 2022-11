Vallecrosia, lavori in via don Bosco: messaggio anonimo recapitato al sindaco Armando Biasi

Vallecrosia. «Sono qua davanti al mio ufficio perché ieri mattina, alzando la serranda, ho trovato questo biglietto dedicato a me da parte di qualche anonimo che si è divertito ad insultarmi. Esattamente il bigliettino dice: “Un sindaco che taglia gli alberi del proprio paese è un delinquente. Nel resto del mondo piantano alberi, tu invece li elimini, complimenti stronzo”».

A renderlo noto, nell’ottica di totale trasparenza a cui si è sempre appellato, è il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, che ieri ha trovato nel suo ufficio in via Don Bosco un foglio A4, piegato, con il messaggio scritto a penna rivolto proprio a lui.

Facile supporre che le parole rivolte al sindaco, siano relative al progetto di restyling di via Don Bosco, che prevede la rimozione degli alberi presenti e la ripiantumazione di altri esemplari.

