Consulta centro storico, assemblea pubblica in Sala della Repubblica

Sabato 3 dicembre assemblea pubblica organizzata dalla Consulta del centro storico di Sarzana, con appuntamento alle 10 in Sala della Repubblica. “Il nostro intento – spiegano dalla Consulta – è quello di presentare ai cittadini il lavoro svolto in questi mesi per poi lasciare la parola ai presenti, al fine di ascoltare qualsiasi problematica i residenti vogliano sollevare. Inoltre, l’amministrazione comunale è stata invitata e ci auguriamo una sua nutrita presenza, compatibilmente con i propri impegni istituzionali”.

