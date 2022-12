Lavagna: brindisi a ‘La Polena’ e arrivederci a Natale e Capodanno

Si è tenuta questa sera la presentazione del caratteristico ristorante “La Polena”, inserito all’interno del porto turistico di Lavagna. La “L.M. & C, srl” e il suo titolare, Enrico Barbaro, società di gestione del locale, ringraziano tutti coloro che sono intervenuti alla bicchierata organizzata anche con la collaborazione esterna del signor Renato Montereggio, noto personaggio lavagnino e P.R. del locale. Molte le persone presenti che hanno dimostrato interesse e simpatia per “La Polena”, in attesa ovviamente di gustarne le specialità.

