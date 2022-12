La Spezia saluta per l’ultima volta Renato Dainese, indimenticabile terzino dello Spezia Calcio, lunedì 5 dicembre 2022 alle 14.30 presso la Cattedrale di Cristo Re. Per le esequie si è scelta la chiesa più capiente della città. E’ attesa una grande folla di tifosi e di ex compagni degli anni Ottanta di uno Spezia che fece innamorare i tifosi.

L’articolo L’ultimo saluto a Renato Dainese nella cattedrale di Cristo Re proviene da Citta della Spezia.

