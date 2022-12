Mobilità sostenibile, il futuro delle città passa dalla tecnologia. Cingolani: “Non lasciare indietro nessuno”

Genova. Il futuro delle città passa dalla mobilità sostenibile, capace di far muovere i cittadini negli spazi urbani senza pesare sull’ambiente e sulla salute grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie oggi al servizio delle persone. Questo il tema del convegno organizzato da GT Motor presso il concessionario di via Pedullà di Genova in occasione della presentazione dei nuovi modelli della Lexus, RX e RZ, in anteprima nazionale.

I lavori della tavola rotonda hanno visto come relatori Roberto Cingolani, ex ministro per la Transizione Ecologica e attuale advisor del Governo per l’energia, il sindaco di Genova Marco Bucci e Mauro Caruccio, chairman e Ceo di Kinto Mobolity, la società di Toyota dedicata alla mobilità.

» leggi tutto su www.genova24.it