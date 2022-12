Nuova diga di Genova, dall’Autorità portuale campagna da 3 milioni per comunicare la grande opera al mondo

Genova. L’Autorità di Sistema portuale di Genova e Savona spenderà quasi 3 milioni di euro per una campagna di comunicazione destinata ai media nazionali e internazionali per raccontare, a una platea locale e globale insieme, i progetti del prossimo futuro. Ovvero, la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova.

La cifra non indifferente di 2,9 milioni di euro è contenuta in una determina dell’ente firmata ieri dal presidente Paolo Emilio Signorini. Proprio ieri pomeriggio, a margine del consiglio comunale di Genova, Signorini aveva avuto un colloquio di circa 15 minuti con il sindaco Marco Bucci, tra i più veementi sostenitori della costruzione della grande opera. Non è comunque stato possibile conoscere l’oggetto del dialogo, privato.

