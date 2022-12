Nuovi fondi per la Valpolcevera, polemica nel centrosinistra: “Il Pd dimentica gli alleati”

Genova. Scoppia la polemica interna al centrosinistra dopo l’annuncio dei 100 milioni in arrivo dal governo per la riqualificazione dei quartieri in Valpolcevera interessati dalla linea del Campasso. La notizia è arrivata in mattinata con un comunicato del senatore del Pd Lorenzo Basso che ha portato il tema in commissione Trasporti e ottenuto risposta dal ministro Matteo Salvini. Da lì è partito un primo duello a suon di comunicati tra Pd e Lega per rivendicare il merito del nuovo finanziamento. Ma ben presto sui dem si è aperto anche il “fuoco amico”.

I primi a lanciarsi sono Rossella D’Acqui, Gianni Pastorino e Filippo Bruzzone di Linea Condivisa: “Pensiamo che il lavoro fatto dalle forze politiche di opposizione in Regione, in Comune e soprattutto dai Comitati delle due zone stia dando i suoi frutti. Così dopo gli 89 milioni stanziati in estate, arriva il completamento del contributo con questi ulteriori 100 milioni. Spiace però leggere il comunicato del Senatore del Pd Lorenzo Basso, il quale porge ringraziamenti soltanto al suo partito e ai comitati. Dimentica il senatore Basso, chissà come mai, il lavoro svolto dalle altre parti dell’opposizione e nello specifico dimentica il lavoro svolto da Linea Condivisa, Movimento 5 Stelle e Lista Sansa che, parimenti al Pd, in questi mesi si sono molto adoperati per fare sopralluoghi, chiedere audizioni, dialogare coi comitati e soprattutto parlare tanto con la gente, cosa che invece non ricordiamo abbia fatto il senatore in questione”.

