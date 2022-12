Ospedaletti dice addio al suo poeta dialettale, Dante Zirio non c’è più

Ospedaletti. Tutta la comunità della città delle rose è in lutto per la morte del cittadino benemerito Dante Zirio. La triste notizia è arrivata questa mattina, quando l’uomo, classe 1932, è stato ritrovato esanime nel proprio letto dalle persone che si prendevano cura di lui.

Solo ieri Zirio aveva festeggiato il proprio novantesimo compleanno ricevendo dal sindaco Daniele Cimiotti e dall’ex primo cittadino Eraldo Crespi una targa di riconoscimento per il suo impegno civico in qualità di poeta dialettale contemporaneo. Nato a Coldirodi (quando la frazione faceva parte della municipalità di Ospedaletti), vissuto per tutta la sua vita a Ospedaletti, “Dante” era solito festeggiare il proprio compleanno invitando a pranzo tutto il paese nel giorno dell’Immacolata. Devoto della Madonna, aveva allestito ai Termini una piccola cappella celebrativa della vergine Maria intorno alla quale si tenevano i festeggiamenti.

» leggi tutto su www.riviera24.it