Pallanuoto, Iren Quinto di scena a Palermo. Bittarello: “Telimar squadra forte, ma possiamo dire la nostra”

Genova. Settima giornata del campionato di serie A1 alle porte. L’Iren Genova Quinto, reduce da due successi consecutivi contro Posillipo e Netafim Bogliasco, se la vedrà sabato alle 15 a Palermo, in casa del temibile Telimar.

“Affronteremo una squadra molto forte – inquadra il match il tecnico Luca Bittarello – e molto ben organizzata, allenata da un grande tecnico come è Gu Baldineti. Hanno diverse individualità importanti, fanno del pressing, della difesa a M e delle ripartenze le loro armi di forza. Noi ci siamo preparato in tal senso, soprattutto per una gestione della palla in avanti che ci consenta di limitare le loro ripartenze”.

