Pedonalizzazioni Savona, lavori al via dal 9 gennaio

Savona. Rastrelliere per le biciclette, riqualificazione delle vie interessate dalla pedonalizzazione per quanto riguarda pulizia, alberi e illuminazione. Il Comune valuta poi di inserire la videosorveglianza, un percorso su cui la giunta sta lavorando insieme al prefetto e al questore. Sono le novità presentate dal sindaco di Savona Marco Russo e dall’assessore all’urbanistica Ilaria Becco nell’ambito del piano di pedonalizzazione a Savona con i residenti e i commercianti della zona interessata dalle strade che saranno chiuse al traffico.

Sono previste limitazioni alle auto in via Manzoni, via Mistrangelo, via Ratti, via Caboto, via Untoria e un ulteriore tratto di corso Italia. E nel medio periodo sparirà il parcheggio di piazza Mameli. Per dare il via alla riqualificazione delle strade l’amministrazione ha stanziato 55mila euro per consentire i primi interventi. “Il nostro obiettivo è rivedere la mobilità cittadina, scoraggiando l’utilizzo del mezzo privato”, ha sottolineato il sindaco Marco Russo. Parallelamente al piano di pedalizzazione, l’amministrazione lavora al nuovo piano urbano per la mobilità.

» leggi tutto su www.ivg.it