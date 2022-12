Rapallo: si incastra con l’auto tra i ponteggi di una casa

Oggi alle 14 in via Volta a Rapallo, un’auto guidata da una giovanissima ha sbandato e si è incastrata tra i ponteggi di un’abitazione. E’ intervenuto il 118 con i Volontari del Soccorso di Sant’Anna che hanno giudicato la ragazza in codice giallo; la stessa ha tuttavia rifiutato il ricovero. A preoccupare invece la stabilità del ponteggio. Sono arrivati dapprima i vigili del fuoco che hanno disincastrato l’auto ed i ponteggiatori che hanno rinforzato e messo in sicurezza il ponteggio. Sul posto anche la polizia municipale.

E la polizia locale è intervenuta anche a Chiavari in via De Nichiel alle 15.30 a seguito di una collisione tra un’auto e uno scooter. Due le persone soccorse da Croce Verde di Chiavari e Croce Verde di Lavagna e trasportate al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo (una all’inizio sembrava più grave).

