San Colombano: manto dissestato, un’interpellanza

Da Claudio Solari riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interpellanza circa il manto stradale dissestato di Corso Europa a Pian dei Cunei

I sottoscritti Claudio Solari, Paola Repetto e Mirco Aste in qualità di Consiglieri comunali del gruppo Territorio e Sviluppo,

VISTE: Le normative vigenti, Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,

CONSTATATO: Il pessimo stato del manto stradale di Corso Europa a Pian dei Cunei, che presenta molti dissesti,

SENTITE: Le lamentele della popolazione e delle attività produttive interessate,

INTERPELLANO: Il Sindaco per sapere cosa intende fare per ripristinare la situazione sopraccitata ed in quali tempistiche.

RICHIEDONO: Che la presente sia inserita all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

» leggi tutto su www.levantenews.it