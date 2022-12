‘Santa’: Sabato 3 “Lepre. Memorie di un giovane partigiano-staffetta”

Da Maria Grazia Barbagelata, presidente sezione Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino – Rapallo.

Sabato 3 dicembre alle ore 16.30, presso la Sala di Spazio Aperto di Via dell’Arco a Santa Margherita Ligure, si terrà l’incontro con Felice Vittorio Colman che per l’occasione presenterà il suo libro:

“Lepre. Memorie di un giovane partigiano-staffetta che ha corso per la libertà: 1942-’45” (WSM Media Editions).

Conduce l’incontro Marina Marchetti.

Iniziativa organizzata dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure e dall’Anpi Sez. Silvio Solimano “Berto” Santa Margherita Ligure-Portofino-Rapallo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: Tel. 0185205453

» leggi tutto su www.levantenews.it