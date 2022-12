Un laboratorio artigianale nel carcere della Spezia

La Cgil spezzina sostiene il Progetto LiberArt, laboratorio Artigianale nel Carcere di La Spezia. “E’ un progetto importante – dice Luca Comiti, segretario della Cgil spezzina – che va nella direzione del recupero e dell’integrazione, utile anche per il reinserimento nella società a fine pena. Come segreteria Cgil ieri abbiamo visitato il carcere ed il laboratorio e conosciuto i suoi partecipanti. Abbiamo trovato un’atmosfera di collaborazione reciproca. Abbiamo deciso di commissionare a LiberArt le borse e gli zainetti che daremo ai delegati per il nostro congresso che si terrà a Gennaio.”

“L’obiettivo più importante per noi, in questo progetto, è la possibilità di offrire ai detenuti uno spazio e un tempo nel quale sperimentare modalità di relazioni costruttive e solidali- dice Giancarlo Saccani, Coordinatore del progetto- Nella gestione del lavoro e nella vita di relazione all’interno del momento laboratoriale, si sperimenta la tecnica del consenso per arrivare ad assumere decisioni. Si cerca sempre di raggiungere una decisione che sia consensuale e soddisfi il più possibile le aspettative di ognuno. Questo progetto ci permette anche di contribuire a combattere l’isolamento che vive il mondo del carcere rispetto al resto della città e combattere lo stigma che rappresenta l’essere passati dal carcere”.

