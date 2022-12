A Bordighera arriva Rallyterapia, come cambia la viabilità

Bordighera. Ecco come cambierà, temporaneamente, la viabilità nella Città delle Palme, in occasione della manifestazione Rallyterapia in programma sabato 3 dicembre.

Venerdì 2 dicembre dalle 14 a fine manifestazione: divieto di sosta con rimozione forzata nel piazzale Mediterraneo e in via Liguria per allestimento. Sabato 3 dicembre dalle 7 alle 18 divieto di sosta con rimozione forzata in largo Mar Jonio e sul lungomare Argentina dal piazzale Mar Jonio all’intersezione con via Noaro su entrambi i lati. Divieto di transito nel tratto nuovo della pista ciclabile da via Forlì a via Liguria. Chiusura al transito delle sopracitate località e dell’ingresso di via Aurelia/piazzale dei Piani.

