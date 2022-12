Borgo Incrociati, allarme degrado tra alcol e droga: “Spostare il Sert da via Canevari”

Genova. Spostare il Sert da via Canevari per arginare i problemi di sicurezza e degrado che da anni affliggono la zona di Borgo Incrociati. La richiesta arriva dalla maggioranza del Municipio Bassa Valbisagno con un ordine del giorno di Fratelli d’Italia presentato a integrazione di una mozione firmata dai capigruppo dell’opposizione.

Il tema è annoso. “Ubriachezza molesta, consumo e spaccio di droga con tanto di siringhe abbandonate, episodi di violenza e deturpamento nelle vicinanze degli esercizi commerciali“, sono i fatti citati nel documento promosso da Genova Civica insieme a Pd, Noi con Ferrante e Lista Rosso-Verde. Una situazione che risulta peggiorata da quanto la Asl ha aperto il centro di servizi per tossicodipendenti in via Canevari.

» leggi tutto su www.genova24.it