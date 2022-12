Calcio, continua il magic moment della San Francesco Loano. Monti: “Siamo molto contenti”

Loano. Inizio strepitoso per i ragazzi di Monti che, a quattro partite dal giro di boa, si ritrovano primi in classifica a +1 dal Camporosso: piazzamento raggiunto questa domenica nella quale la San Francesco si è imposta per 3 a 0 in trasferta contro il Millesimo.

Il tecnico loanese ci ha raccontato l’andamento del match: “È stata una partita molto combattuta ed equilibrata: siamo stati bravi a sfruttare le occasioni create durante la gara. Il risultato finale è però abbastanza bugiardo, le ultime due reti sono arrivate dopo il novantesimo siccome i padroni di casa erano sbilanciati in avanti per cercare di recuperare la partita. Abbiamo affrontato una squadra molto compatta e organizzata che ci ha creato parecchie difficoltà. Molto bravi i miei giocatori a trovare il gol in quella situazione di estremo equilibrio, partita ben giocata e preparata da ambo i club”.

