Cluster Covid al San Paolo, Asl2: “Nessuna nuova positività. Per ora non sarà convertita alcuna area”

Savona. “Nessuna nuova positività riscontrata e nessuna conversione di aree ospedaliere in reparti Covid”. È questo il nuovo aggiornamento sul cluster dell’ospedale San Paolo di Savona, dove nel reparto di Medicina Due sono stati riscontrati 14 casi di pazienti postivi al Covid19.

I casi positivi riscontrati sono stati isolati nelle cosiddette “stanze bolla” (ne sono state create 4): i pazienti quindi sono rimasti all’interno dei reparti in cui sono stati ricoverati, ma trasferiti in camere apposite per evitare un’ulteriore diffusione del virus.

