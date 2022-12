Colle Tenda, Rixi: «Opera entro ottobre 2023»

Tenda. «I lavori nel cantiere del Colle di Tenda proseguono regolarmente e non sono previste interruzioni. Per adeguare il costo dei lavori in variante in Francia sono stati accordati altri 10 milioni di euro e sono certo che riusciremo a rispristinare il collegamento internazionale rispettando il cronoprogramma. Un obiettivo del Governo che vigilerà sul rispetto dei tempi. La prossima settimana incontrerò i vertici di Anas per raccordare gli impegni presi in questa sede».

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, dopo la Conferenza intergovernativa italo-francese riunita al Palazzo Sardo di Nizza.

