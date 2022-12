Confsal: “Migliorare la competitività e l’attrattività della Liguria con il Fesr”

Genova. “Il Programma Regionale – Pr per l’utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Fesr per il periodo 2021-2027 rappresenta il principale strumento per lo sviluppo regionale per il miglioramento della competitività e dell’attrattività del territorio, sia con riferimento alle attività produttive, sia in termini di qualità della vita promuovendo la transizione a lungo termine verso un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e dinamico”.

Così il segretario regionale della Confsal Liguria Domenico Daniele Geria dopo la partecipazione al Comitato di Sorveglianza Fesr Liguria 2021-2027 di Genova.

