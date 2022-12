Formazione, assessore Scajola: “Stanziati 6,5 milioni per l’inserimento lavorativo di giovani disabili”

Liguria. Sono stati stanziati dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola, 6 milioni e 500mila euro a favore dell’inserimento lavorativo di giovani disabili.

Le risorse saranno destinate per inserire 740 giovani disoccupati, dai 16 ai 25 anni, affetti da disabilità certificata dalle ASL, in corsi della durata fino a 2.100 ore, articolati in genere in percorsi triennali di formazione. I giovani in questione potranno utilizzare un’offerta formativa integrativa rispetto all’offerta scolastica e calibrata sulle personali esigenze degli utenti, per avvicinarsi al lavoro, ma anche per portare avanti un percorso di crescita sociale e personale.

» leggi tutto su www.genova24.it