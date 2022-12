Fumi delle navi, Sommariva: “Solo la metà degli sforamenti in giorni con crociere all’ormeggio. Il problema ha anche altre componenti”

Il problema dell’inquinamento atmosferico nella zona di San Cipriano c’è e Mario Sommariva non lo vuole negare, ma nemmeno ingigantire. Un po’ perché gli sforamenti non sarebbero da attribuire alle sole navi da crociera, ma soprattutto perché si sta lavorando per far entrare in servizio una chiatta con braccio telescopico in grado di captare e depurare i fumi in uscita dalle ciminiere ormeggiate nel primo bacino e perché nel giro di due anni l’elettrificazione delle banchine contribuirà a ridurre l’impatto delle navi in maniera importante.

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale si è presentato questo pomeriggio di fronte ai membri della commissione Ambiente del Comune della Spezia e ha illustrato il quadro dal punto di vista di Via del Molo, anche sulla scorta delle audizioni sul tema di Arpal e Asl 5 delle scorse settimane.

Da principio Sommariva ha spiegato come nel 2017 le emissioni di ossidi di zolfo fossero pari a 9.330 kg all’anno, ma che sono state drasticamente ridotte grazie all’accordo Blue flag sottoscritto in maniera volontaria da Msc, Royal Caribbean e Costa crociere, che prevede l’uso di carburanti più raffinati in avvicinamento al porto, a partire dalle 12 miglia dalla costa.

“Le navi sono inoltre spesso dotate di un sistema di lavaggio delle emissioni chiamato scrubber e questo aumenta fortemente la fuoriuscita di vapore dai fumaioli”, ha dichiarato il presidente, confermando quanto già dichiarato da Arpal di fronte al presidente Matteo Basso e al resto della commissione.

“Ritengo – ha proseguito – che questo accordo volontario, che ha dato risultati positivi per il biossido di zolfo, vada implementato e aggiornato. Dal punto di vista strutturale, invece, abbiamo un orizzonte di due anni prima di vedere completata l’elettrificazione, ma i ritardi non possono certo essere addebitati all’Autorità di sistema portuale, almeno da quando sono presente: gli uffici sono impegnati alacremente e quotidianamente per risolvere i problemi del porto, compreso questo. Quando sarà disponibile il cold ironing il problema sarà sostanzialmente azzerato. Posso condividere la preoccupazione di rischio sanitario a livello personale, ma bisogna anche prendere atto del fatto che l’obiettivo di risoluzione è in corso di realizzazione. Stiamo lavorando per la progettazione e la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione da 80 MW perché il nostro obiettivo è quello di arrivare a porto full electric: non solo le banchine, ma anche le ralle, le gru… Per quel che riguarda l’impianto di captazione dei fumi, che prevediamo di mettere in servizio prima e che a oggi è utilizzato solo in due porti al mondo – Long Beach e Los Angeles -, si tratta di un’importante integrazione all’elettrificazione, anche perché non tutte le navi sono o saranno predisposte. Però bisogna sottolineare che è stato superato lo scetticismo degli armatori sul cold ironing, nel nostro Paese forse anche grazie anche alla spinta data dal Pnrr e dai 270 milioni messi a disposizione dei porti italiani per questi interventi. Avremo una linea di servizio sul Molo Garibaldi con potenza di 9,8 MW, mentre per i moli mercantili la linea sarà da 6 MW. In attesa che tutto questo si realizzi non posso non auspicare che nel frattempo aumentino le navi a Gnl o alimentate con combustibili alternativi, come l’ammonia o il metanolo”.

