Le testimonianze che lasciano il segno. Ieri l’incontro sulle donne iraniane e i diritti negati

Sala gremita ieri pomeriggio allo spazio SunSpace per l’ evento dal titolo “Donne iraniane e diritti negati”, voluto da Terziario donna di Confcommercio, in collaborazione con Fidapa. Ospite la consulta provinciale femminile rappresentata dalla Presidente Maria Cristina Failla, Amnesty Iternational con Federico Lera e Matteo Sanpiero, Roberto Donno, segretario regionale di Azione ed un collegamento con Alessia Centioni, referente nazionale alle pari opportunità di Azione. Sahared Moghadasi e Sahrab Najafi hanno portato una testimonianza toccante e tragica di quello che è stato e continua ad essere il regime iraniano, lasciando il pubblico, soprattutto maschile, in un silenzio assordante. Intermezzi musicali degli studenti dell’Isa4 della scuola “Silvio Pellico”, accompagnati dall’insegnante Erica Mazzacua.

