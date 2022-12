Legge 194, a che punto siamo? Incontro con il Pci a Sarzana

“Le dinamiche politiche e sociali attuali mettono, spesso, in discussione diritti inalienabili dell’essere umano. Essere donna in questo momento è più che mai complicato; desideriamo, pertanto, fare il punto su un argomento quantomai spinoso e attuale: la legge 194/78. Invitiamo tutte e tutti a partecipare ad un’assemblea pubblica dedicata all’argomento in cui si affronterà la tematica sotto diversi punti di vista. Le donne parleranno alle donne… e non solo”. E’ quanto si legge in una nota del Pci della federazione ligure che annuncia un incontro che si terrà domani, sabato 3 dicembre alle 16, nella sala della Repubblica in Via Falcinello a Sarzana.

