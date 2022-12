Maldini: “Mi piaceva Kakà quindi non ho mai giocato in difesa. A Spezia ho trovato un bel gruppo”

“Il sogno nel cassetto? Incontrare Messi, per me è il più forte. Ho chiesto più volte al direttore sportivo del Milan di comprarlo ma mi ha sempre fatto capire che non c’erano molte possibilità”. Di poche parole ma ironico, Daniel Maldini oggi ha risposto alla raffica di domande di Autore1 e Autore2 nella diretta di DAZN Talks Serie A. Il giovane giocatore, attualmente in prestito allo Spezia. ha parlato di sé, del rapporto con i rossoneri e ovviamente della sua prima esperienza lontano da Milano.

“Salutare i compagni a Milanello è stato bello perché sapevo che li avrei rivisti, l’unico che non era a conoscenza della mia partenza era Bakayoko – ha detto sorridendo – è il migliore, un bravissimo ragazzo. Avevo la necessità di andare via e fare una nuova esperienza che mi desse nuovi stimoli e qui a Spezia ho trovato un bel gruppo con molti giovani. Mi trovo bene, sono tutti tranquilli. Con chi ho legato maggiormente? Sala, Verde e Agudelo. Il mister? parla poco ma quando è il momento si fa sentire. Al Milan invece uscivo spesso con Rafael Leao, Giroud e Saelemaekers. Quest’ultimo ha detto che fra cinque anni mi vede in corsa per il Pallone d’oro ma siamo molto amici quindi non ha parlato con obiettività. Ibra? Con lui in campo avevo un rapporto molto bello, ti sprona sempre nel modo giusto facendoti fare cose di cui nemmeno ti accorgi. Non gli interessa se sei giovane o meno, se è il caso si arrabbia ma dopo passa tutto”.

Quindi sui due incroci fra Milan e Spezia nei quali ha segnato con entrambe le casacche: “Prima della partita di San Siro avevo capito in settimana che avrei giocato titolare. Dopo il gol i più contenti sono stati i miei familiari perché alla fine hanno vinto i rossoneri. Il più emozionante forse è stato quello del Picco perché ha portato una vittoria. Ora spero di iniziare a segnare un po’ di più, magari anche prima della partita di ritorno, voglio fare anche un po’ di assist”. “Fra Benzema e Lewandowski scelgo il primo – ha proseguito rispondendo a domande più rapide – fra Drogba e Nzola invece mi tengo Mbala. Il mio destro o il sinistro di Verde? Sicuramente il piede di Daniele. Fra la vittoria della Champions e il Mondiale sceglierei la prima, magari con un gol in una finale mondiale. L’Italia? Dobbiamo rialzarci presto, io spero che una chiamata arrivi presto ma dipende tutto dal campo. Più difficile emergere in Serie A? Se un giovane è forte alla fine gioca, magari siamo un po’ più indietro rispetto ad altri campionati e il percorso è meno immediato ma se ci sono le qualità si emerge”.

Infine sui suoi primi calci al pallone in una famiglia non comune: “Da piccolo tifavo Milan, non avevo scelta, ho iniziato a giocare a 6 anni ma non sono mai stato in difesa anche perché piaceva molto Kakà. Ho visto tutti i video possibili del Milan, il numero 3? Era forte, difficile da affrontare da avversario, se mi fosse capitato avrei cambiato fascia. Oggi – ha concluso – vorrei che si guardasse a me senza pensare a papà, questo sarà sempre il mio obiettivo”.

L’articolo Maldini: “Mi piaceva Kakà quindi non ho mai giocato in difesa. A Spezia ho trovato un bel gruppo” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com