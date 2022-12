Manutenzione alla rete idrica: Sestri Ponente e corso Sardegna senz’acqua per mezza giornata

Genova. Doppio intervento sulla rete idrica nei prossimi giorni. Per questo motivo sono previsti disagi per le utenze che subiranno delle limitazioni. Ecco il dettaglio.

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di rinnovamento della rete idrica, il giorno Martedì 6 dicembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 14:00 verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova

• Via Monticelli

• Via della Zebra dal civ. 1 al civ. 2

• Via dei Giardini dal civ. 1 al civ. 4a

» leggi tutto su www.genova24.it