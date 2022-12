Più fondi europei per le imprese liguri: in arrivo bandi per 630 milioni, priorità all’energia

Genova. Ammontano a circa 630 milioni le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Por-Fesr) che la Regione destinerà alle imprese liguri per i prossimi cinque anni. La nuova programmazione 2021-2027 è stata presentata oggi al Palazzo della Borsa dall’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti insieme al segretario della Camera di commercio di Genova Maurizio Caviglia.

“Abbiamo due anni di ritardo, non imputabili a noi – spiega l’assessore -. Siamo stati tra le primissime Regioni a presentare il progetto. Abbiamo circa 250 milioni in più della precedente programmazione, veleggiamo sui 630 milioni abbondanti. Ci muoveremo in coerenza con quanto abbiamo fatto finora: la maggioranza delle nostre attività non è figlia di scelte estemporanee ma rispecchia le visioni che abbiamo sullo sviluppo economico che, anche nei tempi cupi delle varie crisi, abbiamo cercato di mantenere”.

» leggi tutto su www.genova24.it