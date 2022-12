“Ragionevole e proporzionato”: la Corte costituzionale salva l’obbligo vaccinale

Roma. La Corte costituzionale “salva” l’obbligo vaccinale introdotto dal governo Draghi nel 2021 per alcune categorie professionali e per gli over 50. È quanto ha reso noto l’ufficio comunicazione e stampa della Corte, in attesa del deposito delle sentenze.

La Corte ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni poste da cinque uffici giudiziari. I giudici in particolare hanno ritenuto “inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiamo adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali”.

