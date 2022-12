Quasi tutto esaurito all’Excelsior Place Hotel per il debutto del nuovo premio letterario che coincide, in questi stessi giorni, con quello della BPER Banca. Un clima da primo giorno di scuola e di attesa con tanta curiosità non solo verso le due terne di finaliste, ma per la terna di attori (Alice Arcuri, Luca Bizzarri e Neri Marcorè) scesa in campo ad animare la serata. Molti i personaggi della letteratura ligure e dell politica locale, sindaco Carlo Bagnasco in testa.

» leggi tutto su www.levantenews.it