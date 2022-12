Sabato alle 15 in via XX settembre una catena ciclabile umana per difendere il diritto alla mobilità sostenibile

Genova. Milano, Napoli, Lecce e Genova. Sono quattro le città italiane dove sabato 3 dicembre prenderà vita una “ciclabile umana”. Alle 15 l’appuntamento è in piazza De Ferrari direzione via XX Settembre, dove i partecipanti si posizioneranno letteralmente a difesa della bike lane che porta fino a piazza Della Vittoria per proteggerla dal passaggio dei mezzi a motore e dal parcheggio selvaggio. L’iniziativa è organizzata da una trentina di associazioni ambientaliste, di quartiere e di promozione della mobilità sostenibile e si terrà anche in caso di (probabile) pioggia.

Il flash mob è stato presentato questa mattina nella sala Trasparenza della Regione Liguria, che sostiene l’iniziativa: “Supportiamo chi vuole preservare le piste ciclabili, realtà urbane che devono essere rispettate, senza alibi”, dice l’assessore regionale alla Cittadinanza responsabile Simona Ferro.

