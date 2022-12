Sestri: lunedì strada chiusa per asfaltatura; variazioni bus Atp

Dall’ufficio stampa di Atp

Si informa che da lunedì 5 dicembre, la strada tra S. Bernardo e Loto nel comune di Sestri Levante sarà chiusa al traffico veicolare per asfaltatura. Pertanto, fino al termine dei lavori, la corsa della linea 864 delle 11:00 verrà sostituita con una corsa della linea 865 in partenza alle 11:10, che transiterà in entrambi i sensi di marcia via Santa Vittoria, con ripartenza da Loto alle ore 11:40

Gli orari provvisori sono consultabili alla pagina https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali/tigullio-orientale/sestri-levante/

