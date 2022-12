Sono 1.162 i nuovi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24ore in Liguria grazie a 5.674 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 142, Savona 160, Genova 651, La Spezia 209. Il bollettino odierno riporta anche sei decessi, avvenuti fra il 22 novembre e il primo dicembre negli ospedali genovesi San Martino, Galliera e Villa Scassi. Sale quindi a 5.679 il numero delle vittime liguri da inizio pandemia, 663 delle quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 2.117 su 15.070. Cresce anche la pressione degli ospedali dove rispetto a ieri ci sono 15 ricoverati in più, 465 dei quali 8 in terapia intensiva. Netto aumento anche in Asl5 dove i nuovi pazienti sono sette per un totale di 70 tutti in media intensità. Salgono invece a 10.181 i liguri in isolamento domiciliare (+87) mentre nelle ultime 24ore sono risultate guarite 887 persone per un numero complessivo di 611.780 da inizio emergenza.

L’articolo Sette nuovi ricoveri nello Spezzino, oltre duemila i casi attivi proviene da Citta della Spezia.

