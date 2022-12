Sostieni la Fondazione Isah di Imperia, punto informativo e flash mob

Imperia. La Fondazione Isah in occasione della Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità di domani, 3 dicembre, a partire dalle ore 10.00 sarà presente in piazza San Giovanni ad Imperia Oneglia con un punto informativo che vuole essere allo stesso tempo un punto di aggregazione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità . Nell’occasione si terrà anche un flash mob con cui i ragazzi dell’Isah cercheranno di attirare l’attenzione e coinvolgere i passanti con un breve show cooking e alcune canoni cantate dal vivo.

