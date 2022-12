Un uomo liberato da un’auto in bilico conclude l’impegnativo venerdì dei Vigili del fuoco

Numerosi interventi oggi per i Vigili del Fuoco della Spezia, alcuni dei quali tecnicamente molto impegnativi.

La mattinata è iniziata con un soccorso a un anziano all’interno di un’abitazione a Porto Venere. L’uomo doveva essere trasportato in ospedale per un’emergenza sanitari e gli spazi angusti dell’abitazione hanno reso necessario un trasporto ‘speciale’. L’anziano infatti è stato fatto uscire dalla finestra, posta ad alcuni metri d’altezza, e posizionato con la barella toboga sull’autoscala dei Vigili del fuoco.

Poco più tardi personale del comando della Spezia è intervenuto in Corso Cavour per l’incendio di alcune tende parasole e della sottostante tettoia di un condominio. Molta paura per gli abitanti, ma la situazione è stata risolta rapidamente senza ulteriori disagi.

Poi, nel pomeriggio, nella zona di Lagoscuro a Ceparana è bruciato un sollevatore per container: le dimensioni del mezzo da lavoro, completamente avvolto dalle fiamme, hanno impegnato i Vigili del fuoco per quasi due ore.

Personale del distaccamento di Brugnato è intervenuto invece per il recupero di un’autovettura uscita di strada in Val di Vara, per il recupero del quale è stato necessario utilizzare un escavatore fatto arrivare dalla sede centrale di Via Antoniana.

La serata è terminata con un incidente stradale sulla Litoranea delle Cinque Terre: un’auto si è ribaltata e l’uomo che era alla guida è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Per poterlo liberare è stato necessario stabilizzare l’auto, in bilico a lato strada, e rimuovere le portiere. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale.

