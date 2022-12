A Cairo parcheggi blu gratuiti la prima mezz’ora, ma solo per chi usa l’app dedicata

Cairo Montenotte. Dall’8 dicembre parcheggi blu gratuiti la prima mezz’ora per incentivare il commercio locale. La decisione, si legge nella delibera approvata dalla giunta comunale, è stata presa in via sperimentale: al momento infatti l’iniziativa durerà fino al 5 febbraio 2023.

Riguarderà però solo gli utenti che utilizzeranno per il pagamento l’app Easy Park e non i normali parcometri. “I parcometri in uso attualmente non consentono la possibilità di individuare in modo univoco il veicolo e per tanto non rendono possibile l’applicazione del beneficio della mezz’ora esente – spiegano dal Comune – Tale possibilità quindi, allo stato attuale, è possibile esclusivamente per quegli utenti che utilizzino l’applicazione Easy Park con dematerializzazione del titolo di pagamento e tracciatura univoca del veicolo che usufruisce della sosta in esenzione per una sola volta al giorno”.

» leggi tutto su www.ivg.it