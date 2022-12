Agenti immobiliari da Liguria e Toscana all’evento formativo promosso dal Consiglio provinciale Fiaip

Proseguono in questo finale di anno le attività del Consiglio provinciale Fiaip La Spezia: mentre continua la campagna di adesione per l’anno 2023 con rinnovi e nuovi iscritti, è stata altresì promossa un’importante occasione formativa nella Sala Pozzoli di Confindustria La Spezia; una giornata di studio, confronto e condivisione che ha ruotato intorno al corso ‘L’agente immobiliare nella gestione degli accordi preparatori alla conclusione dell’affare e il diritto alle provvigioni’, tenuto dall’avv. Caterina Carretta della Società Lex Consult di Salerno, specializzata nell’organizzazione e gestione di servizi di consulenza legale per le agenzie immobiliari. Un evento che ha portato in città circa settanta agenti immobiliari provenienti da tutta la Liguria e dalla vicina Toscana, alla presenza dei presidenti provinciali Fiaip della Spezia Valeria Ricci, di Genova Rita Ogno, di Savona Fabio Becchi e di Massa Carrara Matteo Leoncini.

“Noi pensiamo che senza la formazione non ci sia crescita – ha sottolineato nell’occasione la presidente Ricci – ; il mercato immobiliare è da sempre in continua evoluzione, ed è necessario stare al passo con i tempi: questo, per la nostra categoria, significa elevare la ‘P’ di professionalità. Noi crediamo che solamente con un’adeguata preparazione professionale si possa elevare la nostra figura all’interno del comparto immobiliare”.

Il corso dell’avv. Carretta, che ha costituito un ideale vademecum per un’impeccabile mediazione, ha toccato numerosi argomenti: approccio con il cliente, valutazione dell’immobile e prospettazione delle varie formule di vendita e acquisto; disciplina incarico acquisto fuori dai locali commerciali: diritto di recesso e penale; valutazione di eventuali problematiche connesse all’immobile e al soggetto venditore; la scheda visita e impegni assunti dal sottoscrittore. Illustrazione del modulo e tutela per l’agente immobiliare; scheda visita cantiere. Illustrazione del modulo; puntuazione delle trattative e offerta di acquisto; la caparra, affido in deposito e autorizzazione alla consegna; analisi di moduli per ipotesi particolari: consegna o restituzione della caparra a seguito di diffida, autorizzazione a sostituire assegni; condizioni sospensive e risolutive: il diritto alle provvigioni; scrittura integrativa e preliminare di vendita: orientamento giurisprudenziale della Cassazione a sezioni unite del marzo 2015; dichiarazione liquidazione provvigioni e diritto alle provvigioni e consigli operativi.

Sponsor della giornata formativa Unoenergy, partner energetico per le forniture di luce e di gas in convenzione con Fiaip.

L’articolo Agenti immobiliari da Liguria e Toscana all’evento formativo promosso dal Consiglio provinciale Fiaip proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com