Allerta gialla per neve, confermata alle 19 la chiusura: precipitazioni anche a quote non elevate

Liguria. Arpal ha confermato alle 19 di oggi, sabato 3 dicembre, la chiusura dell’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (zona D).

La perturbazione che interessa la Liguria sta provocando precipitazioni quasi ovunque. Si tratta in prevalenza di pioggia, ma la neve, come previsto, ha fatto la sua comparsa in molte zone interne anche a quote non particolarmente elevate. Alle 11.30 i nivometri della rete Omirl segnalano 46 centimetri a Monte Settepani (1520 metri, nel comune di Osiglia, Savona), 17 a Verdeggia (1120 metri nel comune di Triora, Imperia) 16 a Urbe Vara Superiore (Savona), 4 a Valbrevenna Gorra (680 metri d’altezza). Fenomeni nevosi interessano la Val Bormida (il nivometro Arpal di Ferrania, a Cairo Montenotte, segnala un paio di centimetri), molte zone dell’entroterra savonese, l’entroterra imperiese, la Val d’Aveto, la Valle Stura, ma anche, ad esempio, il passo del Faiallo, alle spalle del Ponente genovese, dove, alle 9.00, risultava un accumulo di una quindicina di centimetri. Le temperature si mantengono basse anche sulla costa, soprattutto sul settore centrale: alle 11.30 4.9 a Savona Istituto Nautico, 7.4 a Genova Centro Funzionale.

