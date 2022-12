Atc ai Cobas: “Più che legittimo rivendicare diritti e scioperare, non mistificare la realtà”

“I Cobas rivendicano e scioperano, determinando peraltro disagi per gli spezzini e gli utenti, per qualcosa che hanno già sottoscritto ed ottenuto. Sia chiaro rivendicare i propri diritti è più che legittimo, indire ed aderire ad uno sciopero pure, mistificare la realtà, scrivendo cose e fatti che non corrispondono al vero, no”. Si apre così la nota diffusa da Atc Esercizio in replica all’intervento odierno dei Cobas. “Ancor più scorretto – prosegue Atc – è rivolgersi alla cittadinanza a mezzo stampa rappresentando una Azienda, pubblica, che non rispetta quanto stabilito nel nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro. Nello specifico si tratta di alcune indennità, legate alla presenza, da riconoscere anche nei giorni di ferie, come prescritto da una sentenza pilota della Corte di Giustizia Europea. L’Azienda, adeguandosi tra le prime in Italia, ha stipulato nel 2019 un accordo tombale con le organizzazioni sindacali (tutte, Cobas compresi) con l’immediata corresponsione dei relativi arretrati e l’adeguamento della busta paga. Oggi che, dopo svariate vertenze e a distanza di tre anni, finalmente il CCNL disciplina anch’esso la materia i Cobas disconoscono l’intesa raggiunta a suo tempo. Tale comportamento ci pone un grosso interrogativo sulla credibilità di una controparte che non rispetta accordi precedentemente sottoscritti. La contrattazione locale rischia, con questi atteggiamenti, di essere mortificata e perdere la sua portata innovatrice. L’Azienda, che gestisce risorse pubbliche, malgrado la forte diminuzione della bigliettazione causa covid e l’aumento spropositato dei costi dei carburanti, mantiene comunque la disponibilità a trattare complessivamente la materia economica spettante ai lavoratori”.

Conclude la nota: “I cittadini è bene siano informati che questa stessa Azienda pubblica, descritta artatamente come “matrigna”, non più tardi del giugno scorso ha erogato un premio di risultato pari a 300 euro a tutti i lavoratori nonostante risultati di bilancio in realtà insoddisfacenti a causa delle note difficoltà. Per altro i Cobas rivendicano il rispetto pedissequo del CCNL, contratto di cui non sono neppure firmatari. Una disattenzione che dimostra chiaramente la volontà della polemica a tutti i costi. L’Azienda desidera invitare alla moderazione ed al buonsenso stante le forti difficoltà del Paese, della Finanza Pubblica e delle imprese che obbligano tutti a contribuire al mantenimento della sostenibilità delle aziende”.

