Bogliasco: il cuore è ancora nel finale, ma questa volta vale solo un punto

Bogliasco. E adesso chiamatela zona Netafim Bogliasco. Ancora una volta i secondi finali di gara consentono ai biancazzurri di riacciuffare una gara che sembrava persa. Era successo due settimane fa con la De Akker Bologna, è riaccaduto oggi contro il Nuoto Catania. A differenza di quanto avvenuto con gli emiliani, però, questa volta i punti conquistati dai ragazzi allenati da Daniele Magalotti non sono tre ma soltanto uno.

La sfida diretta contro gli etnei termina infatti con un’11-11 inciso a 27 secondi dalla sirena. Un risultato dal sapore agrodolce per i bogliaschini. Se da una parte c’è il sollievo di aver riequilibrato una partita condotta a lungo dagli avversari, dall’altra c’è il disappunto per non essere riusciti a centrare la seconda vittoria stagionale contro una diretta concorrente.

» leggi tutto su www.genova24.it