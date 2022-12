Camion rifiuti ribalta fuori strada tra Chiusanico e Borgomaro

Imperia. Emergenza nel pomeriggio intorno alle 15:30 per un camion della nettezza urbana uscito fuori strada nel tratto che separa i comuni di Chiusanico e Borgomaro, più precisamente nella frazione di San Lazzaro Reale.

A intervenire in prima battuta sono stati i vigili del fuoco della stazione di Imperia che hanno operato per estrarre l’autista rimasto incastrato all’interno del veicolo ribaltato. Sul posto si sono dirette anche l’ambulanza della Croce Rossa Pieve di Teco e l’automedica del 118. Il ferito, un operaio cinquantenne, è stato trasferito in pronto soccorso in codice giallo.

