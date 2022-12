Camogli: Cisternino ha presentato “Non per coraggio, ma per amore”prese

Ottima partecipazione all’iniziativa organizzata dall’Associazione Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli e dal Comune nel ridotto del Teatro Sociale, che ha visto protagonista Andrea Cisternino con il suo ultimo libro “Non per coraggio ma per amore” (Piemme/Mondadori).

Ad aprire l’incontro il sindaco Francesco Olivari e Maurizio Castagna, presidente della Fondazione Teatro Sociale: entrambi entusiasti della presenza dell’autore. Sonia Gentoso, presidente dell’Associazione, ha condotto il dialogo con Cisternino, che ha raccontato la sua esperienza vissuta in Ucraina quando è rimasto sotto i bombardamenti per non abbandonare il suo rifugio Italia KJ 2 a Kiev e i suoi oltre 400 animali tra i quali cani, gatti, pecore, cavalli, maiali, capre. A corredo anche alcuni filmati, tra i quali quello del suo rifugio. Presente anche la Almo Nature Fondazione Capellino.

