Caro dehors a Carcare, Fipe Confcommercio incontra i titolari dei pubblici esercizi

Carcare. Fa tappa anche in Val Bormida il neo presidente savonese di Fipe Confcommercio per incontrare i titolari dei pubblici esercizi. Carlo Maria Balzola, accompagnato dal membro della nuova giunta dell’associazione di categoria, Giuseppe Molinari, ha incontrato un gruppo di imprenditori che operano a Carcare, dove a tenere banco è stato il tema del “caro suolo pubblico“, ossia la tassa per i dehors dovuta sia per le strutture permanenti che stagionali.

Proprio Balzola ha spiegato come dopo la fine dell’emergenza sanitaria siano venuti meno i vantaggi economici per le attività commerciali, che hanno visto per due anni la possibilità di ampliare il numero di tavolini e posti a sedere senza dover corrispondere nulla al Comune. Non solo a Carcare, ma ovunque, infatti, i ristori del Governo hanno permesso agli enti locali di concedere il suolo pubblico gratuito, ma, dal 2022, si è tornati a regime. Ecco quindi che, oltre al canone unico, chi ha installato dehors estivi ha dovuto pagare anche la tariffa sui rifiuti per la metratura aggiuntiva occupata, che, come sottolinea Balzola, è un adempimento anch’esso dovuto.

