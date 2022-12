Cestistica pronta a tornare in campo, al PalaMariotti arriva il Cus Cagliari

Dopo un turno di riposo per via del rinvio della gara con Roseto, la Cestistica è pronta a tornare in campo: nella partita valida per la nona giornata di regular season, domenica alle 15:30 arriva al PalaMariotti il CUS Cagliari. La compagine sarda è il fanalino di coda del girone sud della A2 femminile, ma sta trovando fiducia dopo la vittoria con Roseto e l’ultima buona prova con Firenze. Le bianconere, d’altro canto, arrivano al match sicuramente riposate ma dovranno anche ritrovare il ritmo partita, viste le due settimane in assenza di partite. Nella squadra ospite milita un’atleta che ha vestito la canotta spezzina: si tratta di Eugenia Caldaro, una delle protagoniste della cavalcata del 2015 che culminò con la promozione in serie A1. Karolina Stawinska, pivot polacca classe 1997, e Sara Giangrasso, guardia classe 2000, sono le due giocatrici del CUS in doppia cifra di media, rispettivamente 11,1 e 10,5 punti a gara. L’ala Delia Gagliano, invece, è la miglior rimbalzista, con 7,4 palloni catturati sotto canestro. La direzione di gara è stata affidata a Luca Rezzoagli di Rapallo e Tommaso Mammola di Chiavari. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento a partire dalle ore 15:25 circa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com