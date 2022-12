Che tempo farà? Il meteo del fine settimana di Giovanni Nebbia

«Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e benvenuti a questo breve aggiornamento meteo da Giovanni Nebbia.

Come annunciato giovedì, la giornata di oggi sabato 3 dicembre ha assunto connotati perturbati di stampo invernale, che rimarranno fino alla tarda serata di domani. Ovviamente protetto dai venti nord orientali, il lato costiero sta osservando pochissime precipitazioni e gli accumuli totali previsti attualmente fino alla mezzanotte di domani, si aggirano intorno alla quindicina/ventina.

Molto meglio nell’entroterra medio e profondo, dove i pluviometri in molte situazioni varcano la soglia dei 30 mm e continuerà a piovere seppur con bassa intensità fino a domani sera. I fenomeni dovrebbero avere ampie ed inaffidabili pause col cielo che a tratti perderà la sua compattezza nuvolosa. Nevicate deboli o al più moderate dagli 800 metri in su, quota inferiore al di là dello spartiacque piemontese, circa 600 metri. Buoni gli accumuli su Limone Piemonte, in alto si superano già i 40 cm. Il vento manterrà la direzione di tramontana su tutto il territorio, rare raffiche vaganti, ma talvolta di forte intensità in uscita dagli sbocchi vallivi.

