Diano Marina si illumina con una speciale attenzione all’energia

Diano Marina. Anche quest’anno le vie di Diano Marina saranno illuminate e ravvivate dalle luminarie natalizie e dalla musica in filodiffusione. «Abbiamo deciso di non arrenderci alle preoccupazioni e all’idea di passare un Natale tristemente al buio» dichiara il sindaco Za Garibaldi.

«Ringrazio gli uffici comunali che hanno elaborato sotto indicazioni dell’amministrazione un progetto che ci ha permesso di ottenere un contributo regionale di 35.000 euro abbattendo così i costi del 50%. Abbiamo altresì richiesto una certificazione che attesti con precisione i costi del consumo energetico che si è rivelato particolarmente basso visto l’utilizzo delle luci a led.

Grazie a tutto ciò abbiamo potuto pensare anche alle zone meno centrali pur consapevoli di non riuscire a raggiungere ogni angolo del territorio soprattutto per la mancanza di punti di allaccio adatti. Questa sera invitiamo la cittadinanza a partecipare, alle ore 18.00 in piazza del Comune, all’accensione delle luminarie che saranno precedute alle ore 16.30 dal concerto di Natale della Banda della Città di Diano Marina» conclude il sindaco.

