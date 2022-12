Eccellenza. Gianmaria Genta, il figliol prodigo che fa ritorno: “Finale è casa mia”

Finale Ligure. Un corteggiamento che va avanti ormai da diverso tempo, un pensiero che è balenato immediatamente nella mente del sodalizio di via Brunenghi. In fondo non è da stupirsi che il nome di Gianmaria Genta susciti bei ricordi nell’ambiente finalese, visto che nei suoi cinque anni al Borel è arrivato addirittura il salto in Serie D e, l’anno successivo, una stagione al quinto posto con il raggiungimento dei playoff. Le due Coppe Italia vinte sono un’ulteriore conferma alla regola.

Il mese di dicembre rappresentava l’occasione per far sì che Genta e il Finale potessero ritrovarsi, così è stato e sarà già a disposizione di Ferraro per la partita di domani contro il Baiardo. Un innesto che serviva particolarmente per la manovra del centrocampo del Finale, conoscendo le ottime qualità tecniche e di visione di gioco del classe 1991.

