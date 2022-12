Finale, la proposta di “Le persone al centro” al sindaco: “Legare aree Piaggio e Ghigliazza col tessuto urbanistico attraverso il Puc”

Finale Ligure. “Una commissione allargata anche al Puc, piano urbanistico comunale, che dia concretezza, visione ed integri l’intero tessuto urbanistico comunale senza decontestualizzare le grosse operazioni immobiliari dalla città”. E’ questa la risposta formulata dal gruppo consiliare Le Persone al Centro nel consiglio comunale del 29 novembre “al lancio mediatico del sindaco Frascherelli di creare una commissione per discutere delle aree Piaggio e Ghigliazza”.

“Abbiamo sottolineato come gli accordi ancora in essere per l’area Piaggio (Puo) fossero all’epoca giustamente orientati alla salvaguardia occupazionale ma che ora sia necessario aver un focus differente, molto più orientato alla tutela del territorio ed a cogliere le opportunità senza snaturare l’immagine della città. Da qui l’idea di allargare la discussione all’intero Puc che è in corso di revisione. Abbiamo inoltre rilanciato l’idea di un parcheggio pubblico, per i privati e per gli albergatori, proposta già formulata dal nostro gruppo consiliare nel 2021”.

