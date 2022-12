Fuori il Pd dall’amministrazione Biancheri, partiti schiacciati dalle liste civiche

Sanremo. Vanno verso l’estinzione le amministrazioni comunali della provincia di Imperia espressione diretta di un partito o di una coalizione di centrodestra come di centrosinistra. Il record negativo per i simboli più blasonati, compresi quelli di governo in grande spolvero sul piano nazionale, è stato raggiunto ieri, intorno alle 12:30, con l’uscita annunciata dal gruppo del Partito Democratico di tutti i rappresentanti eletti in consiglio comunale a Sanremo.

L’amministrazione Biancheri, riconfermata alla guida di Palazzo Bellevue nel maggio 2019, era rimasta l’unica dell’Imperiese capace di coniugare un’anima civica, l’associazione Sanremo al Centro, e una partitica, il Pd. Questo da quando, a fine giugno, l’altra importante esperienza provinciale di partiti alla guida di una municipalità si è dissolta come neve al sole a Ventimiglia, dopo la caduta di Gaetano Scullino provocata dalla Lega. Una sorta di suicidio assistito della politica nella terza cittadina per numero di abitanti del Ponente ligure.

